31 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi korondan vefat etti?
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? Milyonlarca kişi alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığını merak ediyor. Peki, 31 Mayıs 2021 korona tablosu açıklandı mı?
Türkiye'de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, 31 Mayıs tablosu açıklandı mı?
31 Mayıs koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi korondan vefat etti?
31 Mayıs 2021’e ait korona vaka tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.