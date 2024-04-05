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Siyaset 31 Mart'ta sandığa gömülen İYİ Parti'de kurultay tarihi açıklandı
Siyaset

31 Mart'ta sandığa gömülen İYİ Parti'de kurultay tarihi açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 15:46:00 -
31 Mart'ta sandığa gömülen İYİ Parti'de kurultay tarihi açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimde kaybetmeli durumunda siyaseti bırakacağını söylemiş ardından geri vites yapmıştı. 31 Mart’ta sandığa gömülen İYİ Parti’de seçimli olağanüstü kurultay tarihi belli oldu.

İyi Parti, genel seçimlerin ardından yerel seçimlerde de umduğunu bulamadı. Yüzde 3,77'lik oy oranıyla hayal kırıklığı yaşayan İyi Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yapıldı.

Akşener de seçimlerin ardından kameraların karşısına geçerek partisinin olağanüstü kurultaya gideceğini duyurdu.

Tarih belli oldu

Akşener, "Parti tüzüğümüzün genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız." dedi.

Meral Akşener'in sözleri sonrası gözler İyi Parti'de olağanüstü kurultayın yapılacağı tarihe çevrildi.

Buna göre İyi Parti'de olağanüstü kurultay 27 Nisan'da yapılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimli kurultayda Akşener’in aday olup olmayacağı ise henüz net değil.

Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek.

Siyaseti bırakacağını söylemişti

Öte yandan 8 Mart'ta İstanbul Maltepe'de esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener, sandıktan bekledikleri sonucun çıkmaması durumunda siyaseti bırakacağını söylemişti.

Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım." diyen Akşener, "Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti’de istifa furyası

Son olarak İyi Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politkaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti.

İyi Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.

Üçok sosyal medaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı.

İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Başarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

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