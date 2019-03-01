“31 Mart’a gerek kalmayacak” diyen Altay böyle çark etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz günlerde, “Ankara için bir tereddüt yok. İzmir malum ilan edildi bile. Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Hatay ile ilgili tereddüt taşımıyoruz. Bursa'da birkaç puan önde gidiyoruz. İstanbul'da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek.” demişti.

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Kendisini savundu

Altay, bugün yaptığı açıklamada bu skandal sözlerine kendince açıklık getirdi. Tehditvari sözlerini savunan Altay, şunları söyledi:

“Bana gazeteciler tarafından anket sorusu soruldu. Ben de bu soruya karşılık da Ankara'yı zaten aldık. İstanbul'da birkaç hafta sonra anlaşılacak. Bu tarihlerde 10-12 Mart'a denk geliyor.”