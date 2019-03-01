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“31 Mart’a gerek kalmayacak” diyen Altay böyle çark etti

Geçtiğimiz günlerde, 31 Mart seçimlerine gerek kalmayacağını söyleyerek, "Darbeye mi işaret etti?" sorularına neden olan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay adeta çark etti. Altay, anketler nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul'u kazanacaklarının anlaşılacağını savundu.

01 Mart 2019 Cuma 15:40
“31 Mart’a gerek kalmayacak” diyen Altay böyle çark etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz günlerde, “Ankara için bir tereddüt yok. İzmir malum ilan edildi bile. Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Hatay ile ilgili tereddüt taşımıyoruz. Bursa'da birkaç puan önde gidiyoruz. İstanbul'da da an itibarıyla öndeyiz. 10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek.” demişti.

Darbeyi mi işaret etti? “31 Mart’a gerek kalmayacak” dedi, tarih verdi!

Kendisini savundu

Altay, bugün yaptığı açıklamada bu skandal sözlerine kendince açıklık getirdi. Tehditvari sözlerini savunan Altay, şunları söyledi:

“Bana gazeteciler tarafından anket sorusu soruldu. Ben de bu soruya karşılık da Ankara'yı zaten aldık. İstanbul'da birkaç hafta sonra anlaşılacak. Bu tarihlerde 10-12 Mart'a denk geliyor.”

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. Engin Altay
  11. CHP
  12. darbe
  13. 10 Mart
  14. 10 Mart'ta ne var

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