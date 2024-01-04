  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yahudi lobisi yine düdüğü çaldı! Parayı basıp değiştirdiler

Abdurrahman Uzun resmen çıldırdı: Ulan denyolar

Mısırlı Sabır Meşhur Süper Kupa'daki büyük oyunu açıkladı: O şehirleri almak için fitne çıkarıldı

Bu kez Demokrat Parti kıyameti kopartır mı? Adnan Menderes'in ismini silmek için bakın ne yapmaya başladılar

Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

Ali Koç gitmeden önce bakın ne yapmış! Riyad'daki Atatürk kumpasında yeni detaylar

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı mesajının ardından ABD'den dikkat çeken çıkışı!

AK Parti'de adayların açıklanacağı tarih belli oldu!

Türkiye'den şirket bakıyorlardı! BAE'den 27 milyar dolarlık hamle geldi

Ebu Ubeyde yüzünü ne zaman açacak? Dr. Musa Akkari Yeni Akit'e açıkladı
Gündem 31 Mart yerel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıkıyor
Gündem

31 Mart yerel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-04 09:55:00 -
31 Mart yerel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıkıyor

31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. Seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek.

Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak. Seçmen listeleri de bugün itibarıyla askıya çıkacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi.

Seçmenler, 17 Ocak'a kadar bilgilerini kontrol edebilecek

Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi bugün başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaydı bulunmayanlar nüfus müdürlüklerine başvurabilecek

Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.

 

Yerel seçime katılacak partiler belli oldu
Yerel seçime katılacak partiler belli oldu

Gündem

Yerel seçime katılacak partiler belli oldu

Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!
Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!

Siyaset

Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!

HÜDA PAR, 31 Mart 2024 seçimleri için bugün kararını açıklıyor!
HÜDA PAR, 31 Mart 2024 seçimleri için bugün kararını açıklıyor!

Siyaset

HÜDA PAR, 31 Mart 2024 seçimleri için bugün kararını açıklıyor!

Yerel seçime az kaldı! İki parti birleşti
Yerel seçime az kaldı! İki parti birleşti

Gündem

Yerel seçime az kaldı! İki parti birleşti

HÜDA Par yerel seçimlere ilişkin ittifak kararını tüm Türkiye'ye duyurdu
HÜDA Par yerel seçimlere ilişkin ittifak kararını tüm Türkiye'ye duyurdu

Siyaset

HÜDA Par yerel seçimlere ilişkin ittifak kararını tüm Türkiye'ye duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23