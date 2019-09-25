0553 313 94 23

31 Mart seçimleri usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:58
31 Mart seçimleri usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, sandık başkanı ve üyesi olan 41 sanık hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını tamamladı.

Soruşturma sonucunda Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 41 sanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:58
  1. 31 Mart yerel seçimleri
  2. Görevi ihmal
  3. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri
  5. Kadıköy
  6. Ataşehir
  7. Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi
  8. 40. Asliye Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

  • HüsnüHüsnü10 dk önce
    Valla bir şeyler oldu ama bilmiyoruz derlerse ne olacak?
  • lütfilütfi33 dk önce
    Hiçbirşey olmadıysa bile kesin birşeyler oldu.
  • dorukdoruk36 dk önce
    Uğraştığımız şeylere bakın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bu ve buna benzer hareketler AKPnin sonunu hazırlıyor. Hoş sonu olsa kimseye gam değil herkes bıktı artık

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş çağrı: Sen bildiğin yolda yürü
  1. Başkan Erdoğan'dan o bakana flaş..
  2. TOKİ Osmaniye Bahçe 135 konut ve..
  3. İran’dan çarpıcı iddia! ‘DAEŞ’e destek..
  4. Minibüsle otomobil birbirine girdi!..
  5. AK Parti ve CHP 'Yargı Paketi'ni görüştü
  6. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2..
  7. Ziron (siron) nasıl yapılır? Ziron..
  8. İngiltere'de kupa heyecanı! Arsenal..
  9. FETÖ tutuklusu İbrahim Okur’un davası..
  10. Tüketici Hakem Heyeti'ne 314 bin başvuru
  11. "Dirliş Osman"a sürpriz transfer! İşte..
  12. Siyasi kulisleri sallayacak gelişme!..
  13. Binali Yıldırım nerede ne iş yapıyor?..
  14. Beline bağladığı paketten uyuşturucu..
  15. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
  16. Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken..
  17. Alzheimer hastalığını önleyici..
  18. Bakanlık harekete geçti: Yeni dönem..
  19. Karius yılın en kötüsü seçildi
  20. AK Partili isimden Mansur Yavaş’a..
  21. Ne zaman yediğini hatırlamıyor!..
  22. Erdoğan ABD'de uyardı! Kimse bunu..
  23. Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
  24. MHP'li Büyükataman'dan Akşener'e çok..
  25. ABD duyurdu! İki ülkeye yaptırım kararı
  26. Ülkedeki çatışmalar bin 200 can aldı
  27. 'İmaj'ın katıldığı aramada yaklaşık 4..
  28. SP liderinden Erdoğan'a destek
  29. Didim'de 162 düzensiz göçmen yakalandı
  30. Zamanlaması dikkat çekti! Yunan..
Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
Yargıtay, Ahmet Türk’ün cezasını onadı
İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

Günün Karikatürü

25 Eylül 2019
Cami inşaatında ölüm!
Cami inşaatında ölüm!
Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...