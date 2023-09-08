  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deyrizor'da Osmanlı dönemine dayanan gerilim ‘ABD etkisinin sonu mu geldi?’

Erkekler mi kadınlar mı daha çok kullanıyor? İşte Türkiye'nin dijital bankacılık röntgeni

"Lezbiyen Ebrar"dan yeni skandal! Rezalet ki ne rezalet

Sizin Allah’ınız var mıydı Nilgül hanım? ‘Cevabı yollayın yayınlayacağım’

Yer: Mersin Bin 40 metre derinlikte büyük operasyon... ABD’li mağaracı 4 günde çıkarılacak

Arap basını, PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmanın nedenini mercek altına aldı! Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti

Ne altın ne dolar ne de gümüş! İşte en çok kazandıran yatırım

Meral'in açıklamalarına Mansur'dan ilk yorum

Devletin belirlediği fiyatlara ayar geliyor!

Bakan Şimşek hedef enflasyonu işaret etti! Maaşlarda yeni dönem nasıl olacak?
Spor 31 futbolcu ile yollarını ayıran Samsunspor, 14 yeni transfer yaptı
Spor

31 futbolcu ile yollarını ayıran Samsunspor, 14 yeni transfer yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 12:54:00 -
31 futbolcu ile yollarını ayıran Samsunspor, 14 yeni transfer yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer döneminde 31 oyuncu ile yollarını ayırırken, 14 yeni futbolcuyu ise kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer döneminde 31 oyuncu ile yollarını ayırırken, 14 yeni futbolcuyu ise kadrosuna kattı.
Karadeniz temsilcisi Samsunspor bu sezon 10’u yabancı, 1’i mavi kart sahibi, 3’ü de yerli olmak üzere toplam 14 oyuncuyu transfer etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca kadrosunda bulunan 31 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Samsunspor’da kadro dışı bırakılan 3 futbolcudan ise kendilerine takım bulmaları istendi.

Yaz transfer sezonunda 14 futbolcu transfer edildi.
Kırmızı-beyazlılar bu transfer döneminde Rosenborg’dan orta saha Carlo Olse, Espanyol’dan forvet Landry Dimata, Union Berlin’den defans Rick Van Drongelen, Orlando’dan forvet Ercan Kara, Rennes’ten orta saha Flavien Tait, Galatasaray’dan kanat Emre Kılınç, Porto’da defans Nanu Gomes, RFC Seraing’den forvet Marius Mouandilmadji, Köln’den kanat Kingsley Schindler, Galatasaray’dan kaleci Okan Kocuk, Lech Poznan’dan defans Lubomir Satka, Swansea’dan orta saha Oliver Ntcham, Galatasaray’dan orta saha Taylan Antalyalı (kiralık) ve Middlesbrough'tan defans Marc Bola’yı transfer etti.

Kadrodaki 31 oyuncu ile yollar ayrıldı
Samsunspor’da sezon başında kadroda bulunan 31 futbolcu ile ise yollar ayrıldı. Öncelikle sözleşmesi sona eren Tomane Mendes ise yollar ayrılırken, sonrasında da kiralık olarak kadroda bulunan Emre Demir ve Ali Kaan Güneren için yeni teklif yapılmadı. Kırmızı-beyazlılarda gelişen süreç içerisinde ayrıca Cihan Kahraman, Yusuf Emre Gültekin, Polat Yaldır (k), Moussa Guel (k), Elano Yegen (k), Ali Kılıç (k), Aykut Özer, Semih Altıkulaç, Şener Kaya (k), Sarp Ekinci (k), Yusuf Ensar Poyrazlı (k), Ali Taha Demir (k), Douglas Tanque, Celil Yüksel (k), Barış Alıcı (k), Ali Ülgen (k), Nurullah Aslan, Sheldon Bateau, Yusuf Abdioğlu, Melih Okutan, Mücahit Albayrak, Furkan Fehmi Güneş, Elhadj Bah (k), Berk Taşkın (k), Ensar Arslan, Guy Yameogo, Emir Hakan Patan ve Atakan Mert Özdemir ile yollar ayrıldı.
Yeni sezon kadro planlamasında kadroda düşünülmeyen Kadeem Harris, Ahmet Sağat ve Melih Altıkulaç’tan kendilerine takım bulmaları istenirken, mevcut kadroda yaşanabilecek ayrılıklar sonrası 2 yabancı futbolcunun daha transfer edilebileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23