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30’a yakın subliminal mesaj bulundu! Skandal tanıtım filmi sonrası açığa alındılar

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yaşlı vatandaşı oynayan kişinin FETÖ elebaşına benzerliği nedeniyle incelemeye alınan skandal tanıtım filminde 30’a yakın subliminal mesaj bulundu. Soruşturma başlatılan filmde görev alan 3 personel açığa alındı.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:00
30’a yakın subliminal mesaj bulundu! Skandal tanıtım filmi sonrası açığa alındılar

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan tanıtım filminde, rahatsızlanan vatandaşı oynayan kişinin FETÖ elebaşına benzerliği nedeniyle açılan soruşturmada 3 kişi açığa alındı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, eğitim çalışmalarında, kongrelerde, seminerlerde gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım filmi, son olarak ekranda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT) gönderildikten sonra skandal ortaya çıkarıldı ve filmin sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.

Filmde evinde rahatsızlanan yaşlı vatandaşı oynayan kişinin FETÖ elebaşına benzerliği dikkatli izleyiciler tarafından fark ediliyor. Benzerlik fark edilir edilmez video yayından kaldırıldı ve başlatılan soruşturma kapsamında filmin hazırlanışında görev alan sözleşmeli personel B.T. ve F.F.U. ile eğitim bölümünden sorumlu U.Y.Ç. görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca İl Müdürlüğünde görevli onlarca personelin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

30’a yakın subliminal mesaj bulundu

Skandalın ortaya çıkarılmasının ardından Sağlık Bakanlığınca videoyu incelemek üzere uzmanlar görevlendirildi. 1 dakika 56 saniyelik görüntüyü saniye saniye inceleyen uzmanlar 30’a yakın gizli mesaja ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:00
  1. sağlık bakanlığı
  2. Ankara
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus165 dk önce
    İÇİMİZ DIŞIMIZ FETÖ OLMUŞ. SADECE ASKERDE TEMİZLİK DEVAM EDİYOR. DİĞER KURUMLAR NE OLDU??? SİYASİLERİN % 90 I BULAŞMIŞ, KENDİNDE YOKSA BİLE OĞLUNDAN, KIZIN DAN, DAMAT TAN, GELİN DEN BİR ŞEKİLDE BULAŞMIŞLAR. İŞ BURADA TIKANIYOR. ABD NİN FETÖ SÜ YÖNETİMLERİ ELE GEÇİRMEK İÇİN SİYASİLERİ AİLE İÇİNDEN FETH ETMİŞ. TEMİZLENMEK ÇOK UZUN YILLAR ALIR. O UZUN YILLARDA FETÖ DE YENİ PLANLAR YAPAR. İŞİMİZ ÇOK ÇOK ZOR.
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