307 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakim ve Savcılar Kurulu, Mazeret Kararnamesi'ni tamamladı. 307 hakim ve savcının görev yeri değişti.
SEZAİ ERHAN YENİ AKİT
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 307 hakim ve savcıyla ilgili mazeret kararnamesini hazırladı. 51’i idari 256’sı adli olmak üzere toplamda 307 hakim ve savcının görev yeri "mazeret" nedeniyle değiştirildi.
Boş bulunan üç yere atama yapıldı
Kararname ile boş bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına Bursa Cumhuriyet Başsavcı vekili Gökhan Şen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine Polatlı Cumhuriyet Savcısı Veysel Kaçmaz atandı. Kararname HSK’nin resmî internet sitesinden yayınlandı.