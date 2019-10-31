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307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakim ve Savcılar Kurulu, Mazeret Kararnamesi'ni tamamladı. 307 hakim ve savcının görev yeri değişti.

2019-10-31 16:55:00 - 2019-10-31 17:45:53
307 hakim ve savcının görev yeri değişti

 SEZAİ ERHAN  YENİ AKİT 

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 307 hakim ve savcıyla ilgili mazeret kararnamesini hazırladı. 51’i idari 256’sı adli olmak üzere toplamda 307 hakim ve savcının görev yeri "mazeret" nedeniyle değiştirildi.

Boş bulunan üç yere atama yapıldı

Kararname ile boş bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına Bursa Cumhuriyet Başsavcı vekili Gökhan Şen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine Polatlı Cumhuriyet Savcısı Veysel Kaçmaz atandı. Kararname HSK’nin resmî internet sitesinden yayınlandı.

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