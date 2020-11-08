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Teknoloji 3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi
Teknoloji

3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi

Bilim insanları, yüzey sıcaklığı 3000 santigrat dereceyi bulan lavlarla kaplı yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 02:13:00 -
3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi

McGill Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yüzey sıcaklığı 3000 santigrat dereceyi bulan lavlarla kaplı 'K2-141b' isimli yeni bir gezegen keşfetti. Keşfedilen gezegende, yağmur yerine buharlaşıp tekrar katılaşan kayaların yağdığı belirtildi.

Dünya ile hemen hemen aynı boyda olduğu belirlenen söz konusu gezegenin bir turuncu cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü aktarıldı.

Araştırmacılar, keşfettikleri gezegenin büyük bir kısmının 3000 dereceyi bulsa da bir yanında hava sıcaklıklarının -200 dereceye kadar indiğini söyledi.

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