3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi
Bilim insanları, yüzey sıcaklığı 3000 santigrat dereceyi bulan lavlarla kaplı yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.
McGill Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yüzey sıcaklığı 3000 santigrat dereceyi bulan lavlarla kaplı 'K2-141b' isimli yeni bir gezegen keşfetti. Keşfedilen gezegende, yağmur yerine buharlaşıp tekrar katılaşan kayaların yağdığı belirtildi.
Dünya ile hemen hemen aynı boyda olduğu belirlenen söz konusu gezegenin bir turuncu cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü aktarıldı.
Araştırmacılar, keşfettikleri gezegenin büyük bir kısmının 3000 dereceyi bulsa da bir yanında hava sıcaklıklarının -200 dereceye kadar indiğini söyledi.