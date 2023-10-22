300 partiliden topluca istifa! İP'li Akşener'e tepki gösterdiler..

İYİ Parti Malatya il ve ilçe teşkilatlarında görevli 300 kişi topluca istifa etti.

Sümer Park’ta basın açıklaması yapan İYİ Parti kurucu üyelerinden Hacı Kalkan, tepkilerinin genel merkeze olduğunu söyledi.

İP'ten Turan Çatal ise 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yapılan hataların tüm uyarılarına rağmen devam ettirilmesinin, istifalarında etkili olduğunu belirtti.

Çatal, herhangi bir siyasi partiye katılma noktasında ise şimdilik bir çalışmalarının bulunmadığını söyledi.