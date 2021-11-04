300 öğrenci Avrupa'da eğitim aldı! Çorum’daki liseliler dünya vatandaşı olarak mezun oluyor

Proje ekibinde yer alan İngilizce öğretmeni Abdulhalik Kürşat Arık, proje ile öğrencilerin erken yaşta dünyayı tanıma fırsatı yakaladıklarını belirterek “Okulumuzda dünya vatandaşı öğrenciler yetiştiriyoruz. 19 proje tamamladık. 11 projemiz sürüyor” dedi. Aynı okuldan 2016’da mezun olan ve kentte İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Büşra Şahinbaş ise şunları söyledi: “AB projeleri sayesinde 21 ülke gezdim. Gezdiğim yerler de birer sınıftı benim için. Orada öğrendiğim sistemi burada öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Öğrencilerimizin dünyayı ve kültürlerini tanıyan birer dünya vatandaşı olmasını sağlıyoruz.”