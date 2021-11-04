  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 300 öğrenci Avrupa'da eğitim aldı! Çorum’daki liseliler dünya vatandaşı olarak mezun oluyor
Eğitim

300 öğrenci Avrupa'da eğitim aldı! Çorum’daki liseliler dünya vatandaşı olarak mezun oluyor

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin 2013 yılından bu yana yürüttüğü toplam 389 bin Euro bütçeli 30 Avrupa Birliği hibe projesiyle 220 öğretmen ile 300 öğrenci, birçok Avrupa ülkesinde farklı konularda eğitim adı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:22:00 -
300 öğrenci Avrupa'da eğitim aldı! Çorum’daki liseliler dünya vatandaşı olarak mezun oluyor

Proje ekibinde yer alan İngilizce öğretmeni Abdulhalik Kürşat Arık, proje ile öğrencilerin erken yaşta dünyayı tanıma fırsatı yakaladıklarını belirterek “Okulumuzda dünya vatandaşı öğrenciler yetiştiriyoruz. 19 proje tamamladık. 11 projemiz sürüyor” dedi. Aynı okuldan 2016’da mezun olan ve kentte İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Büşra Şahinbaş ise şunları söyledi: “AB projeleri sayesinde 21 ülke gezdim. Gezdiğim yerler de birer sınıftı benim için. Orada öğrendiğim sistemi burada öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum. Öğrencilerimizin dünyayı ve kültürlerini tanıyan birer dünya vatandaşı olmasını sağlıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti düşmanı avukatı AK Parti kurtardı
Gündem

AK Parti düşmanı avukatı AK Parti kurtardı

AK Parti Hükümeti'ne ve Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler savuran avukat Merve Bakdur, AK Parti sayesinde büyük bir sıkıntı..
Kuruluş Osman'dan bomba fragman!
Gündem

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! "Ardında yüz iti havlatmayan kurt kurttan sayılmaz!"

Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Kritik detay ortaya çıktı! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi
Gündem

Kritik detay ortaya çıktı! Türkiye'ye teklif ABD'den geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay