300 milyon Müslümana “Hindu” zulmü

Harun Sekmen/ İSTANBUL

Müslümanlar tarafından yaptırılan Taç Mahal’de namaz kılınmasını yasaklayan Hindistan’ın kirli yüzünü ifşa ediyoruz. 300 milyonluk Müslüman nüfus oranıyla dünyanın en kalabalık İslam ülkeleri arasında gösterilen Hindistan’da, “İslamofobik” uygulamalar her geçen gün daha da artırılıyor. Toplam nüfusunun yüzde 22’sini oluşturan Müslümanlar devlet dairelerinde iş bulamazken, eğitim ihtiyaçlarının sadece yüzde 4’ü karşılanıyor. Politik bilinçten mahrum bırakılan Müslümanlar, “Kast sisteminin” en alt katmanında gösteriliyor. Sistematik bir asimilasyona tabi tutulan Müslümanların yaşadığı dram Hindistan hükümeti eliyle gizlenerek, uluslararası medyada yer bulması engelleniyor. Hindistan’ın iki büyük eyaleti olan Assam ve Keşmir’de yaşayan Müslümanlar “Kimliksizleştirilerek” radikal Hinduların saldırılarına açık hale getiriliyor.

Müslümanlar yok edilmek isteniyor

Dünya kamuoyuna, “sevgi pıtırcığı” olarak lanse edilen Hindular, Hindistan’da yaşayan 300 milyon Müslümanın üzerinde adeta terör estiriyor. Dünyanın en önemli sanat eserleri arasında gösterilen ve İslami türbe mimarisinin en nadide örneğinin sergilendiği Taç Mahal’de namaz kılınmasını yasaklayan Hindistan Hükümeti, Müslümanlara yönelik sistematik bir soykırım uyguluyor.

Acımasızlığın sembolü olan “Kast sisteminin” en alt katmanında yer alan Müslümanlar, her türlü hukuksuzluğa uğruyor. Müslümanların devlet dairelerinde çalışmalarına büyük oranda müsaade edilmezken, birçok Müslüman aile dini aidiyetini saklamak zorunda kalıyor. Assam’da, 7 milyona yakın Müslümanın vatandaşlık kaydını silen anayasa mahkemesi, adeta olası bir soykırıma davetiye çıkartıyor. Sık sık camileri ve medreselere saldıran radikal Hindular adeta terör estiriyor.

İffetimiz çiğneniyor!

İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (İNSAMER) yayımladığı “Keşmir Raporu” Müslümanların yaşadığı dramı gözler önüne seriyor. Raporda, Müslümanların yaşadığı hak ihlalleri tek tek kayıt altına alınıyor. Rapora göre; Keşmir’deki Müslümanların yaşadığı hak ihlallerinin başında, cinsel taciz ve şiddet geliyor. Bu tespit, Müslüman kadınların iffetinin Hindular tarafından çiğnendiğini ispat ediyor. İfade özgürlüğünün kısıtlanması, zorla alıkoyma, keyfi gözaltılar, pellet mermi kullanımı, işkence ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması da Keşmir’deki Müslümanların uğradığı hak ihlalleri arasında gösteriliyor.