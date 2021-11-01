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Gündem 300 km hızla kaza! Kendi ölümünü böyle kaydetti
Gündem

300 km hızla kaza! Kendi ölümünü böyle kaydetti

300 km hızla kendisini kaydeden motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 10:52:00 -

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında motosikleti ile seyir halinde olan 28 yaşındaki Vedat A., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitiren Vedat A.’nın cansız bedeni, Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

300 km hıza ulaştı

Öte yandan yaşamını yitiren 28 yaşındaki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerası, kaza anını saniye saniye kaydetti.

Motosiklet sürücüsü Vedat A.’nın zaman zaman motosikleti ile 300 kilometre hıza ulaştığı gözlendi.

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