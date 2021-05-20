300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Filistin'i savunun!

Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs, El-Celil, Negev, Lid, Yafa, Hayfa ve diğer yerlerdeki Filistinlilerin İsrail'e karşı savunulması gerektiğini bildiren İsrailliler, tüm dünyaya ve kendi hükümetlerine seslerini duyurabilmek için imza kampanyası başlattı.

"Bunlar Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları"

Özellikle Şeyh Cerrah mahallesinin odağında olduğu "ev çalma" olaylarının gerçek yüzünün, 1967 yılında başlayan "Kudüs'ü Yahudileştirme" çalışmalarının devamı olduğunu savunan İsrailliler, "Biz bu açıklamayı yaparken İsrail Gazze'de bir katliam daha yapmakta. Diğer yandan (Tel Aviv hükümeti) arabulucuların Hamas'la ateşkes yapmak için müzakere çağrılarının hepsini reddetti. Bunun yerine Gazze'deki mahalleleri bombalamaya devam ediyor. İnsanlık dışı abluka, sürüyor." dedi.

"Boykot uygulanmalı"

Bildiride ayrıca, (İsrail'e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi olarak bilinen) BDS'nin uygulanması ve bu sayede Filistinlilerin dönüş hakkını vermek ve çözüme ulaşmak için çaba sarf edilmesi istendi.