  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan şampiyonları kabul etti
İsrailli müptezelden rezil sözler
Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Filistin'i savunun!
Dünya 300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Filistin'i savunun!
Dünya

300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Filistin'i savunun!

İsrail'de yaşayan Yahudiler de Filistinlilere karşı uygulanan insanlık suçlarından rahatsız. Yaşanan zulme kayıtsız kalamayan 300 kadar İsrailli Yahudi, Netanyahu hükümetine karşı çıktıkları ve Yahudilerin üstün oldukları bir sistemi kabul etmediklerini ifade eden bir bildiri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:44:00 -
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Filistin'i savunun!

Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs, El-Celil, Negev, Lid, Yafa, Hayfa ve diğer yerlerdeki Filistinlilerin İsrail'e karşı savunulması gerektiğini bildiren İsrailliler, tüm dünyaya ve kendi hükümetlerine seslerini duyurabilmek için imza kampanyası başlattı.

"Bunlar Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları"

Özellikle Şeyh Cerrah mahallesinin odağında olduğu "ev çalma" olaylarının gerçek yüzünün, 1967 yılında başlayan "Kudüs'ü Yahudileştirme" çalışmalarının devamı olduğunu savunan İsrailliler, "Biz bu açıklamayı yaparken İsrail Gazze'de bir katliam daha yapmakta. Diğer yandan (Tel Aviv hükümeti) arabulucuların Hamas'la ateşkes yapmak için müzakere çağrılarının hepsini reddetti. Bunun yerine Gazze'deki mahalleleri bombalamaya devam ediyor. İnsanlık dışı abluka, sürüyor." dedi.

"Boykot uygulanmalı"

Bildiride ayrıca, (İsrail'e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi olarak bilinen) BDS'nin uygulanması ve bu sayede Filistinlilerin dönüş hakkını vermek ve çözüme ulaşmak için çaba sarf edilmesi istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı
Gündem

Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iftirasını yalanlayarak oper..
ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'den Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına alma hamlesi! Türkiye'yi kuşatmak için harekete geçtiler

Yunanistan'da askeri üsler kuran ABD; Dedeağaç Limanı, Demokritos Havaalanı, askeri kışlalardan sonra şimdi de Çanakkale Boğazı yakınlarında..
Bakan Soylu: Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık
Gündem

Bakan Soylu: Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bataklık operasyonunda 2 uyuşturucu baronu yakalandı. Bataklık operasyonunun içerisinde FETÖ var ve buna ul..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay