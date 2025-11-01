300 bin liranız varsa bu arabaları alabilirsiniz! Uzmanlara göre “Fırsat aracı”

Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları her geçen ay yeni rekorlar kırarken, ikinci el piyasası da hareketliliğini koruyor. 300 bin TL civarında bütçesi olan sürücüler için “dayanıklı, az yakan ve tamir masrafı düşük” modeller yeniden ilgi odağı haline geldi.

Otomotiv uzmanları, bu fiyat bandındaki araçların genellikle orta segmentin sağlam temsilcileri olduğunu, doğru bakımla 10 yıl daha sorunsuz kullanılabileceğini belirtiyor. İşte 300 bin TL civarında alınabilecek, performansıyla hâlâ ayakta duran efsane modeller…

Peugeot 206

Kompakt boyutları ve ikonik tasarımıyla genç sürücülerin gözdesi. 1.4 litrelik 75 beygirlik motoru şehir içinde 9 litre, dizel versiyonu ise 6 litrenin altında yakıt tüketiyor. Ses yalıtımı zayıf olsa da sürüş keyfi ve yol tutuşu sınıfının üstünde.

Toyota Corolla E100

1990’ların efsanesi hâlâ yollarda! 1.3 ve 1.6 litrelik LPG uyumlu motorları düşük yakıt maliyeti sunuyor. Sağlamlığıyla ün yapan model, 420 litrelik bagaj hacmiyle uzun yolculuklarda bile rahatlık sağlıyor.

Ford Focus 1

“Yol tutuşu kralı” olarak bilinen Focus 1, 1.6 litrelik motoruyla 100 beygir güç üretiyor. ABS, dijital klima ve elektrikli ayna donanımlarıyla hâlâ cazip bir seçenek.

Volkswagen Bora

Golf 4 altyapısıyla üretilen Bora, sessiz kabini ve yüksek malzeme kalitesiyle öne çıkıyor. 455 litrelik bagaj hacmiyle aileler için mantıklı bir tercih.

Honda Civic (6. Nesil)

125 beygirlik 1.6 litrelik motoru ve LPG uyumu sayesinde hem ekonomik hem de güçlü. Kolay parça bulunabilirliği ve düşük bakım maliyetiyle ikinci el pazarının yıldızı.

Hyundai Accent Admire

Uygun parça fiyatları ve düşük yakıt tüketimiyle bütçe dostu bir seçenek. 1.3 litrelik motoru şehir içi 8 litre civarında yakıyor.

Opel Corsa C

Kompakt yapısı sayesinde şehir içinde park sorunu yaşatmıyor. 1.2 litrelik motoruyla performans ve ekonomi dengesini koruyor. Güvenlik testlerinden 4 yıldız alan model, sınıfında öne çıkıyor.

Renault Clio 2

Düşük yakıt tüketimi ve kolay tamir edilebilir yapısıyla ikinci el pazarında hâlâ çok tercih ediliyor. 1.4 litrelik 98 beygir motoru tatmin edici performans sunuyor.

Ford Fiesta 6

Park kolaylığı, düşük yakıt tüketimi ve keyifli sürüşüyle şehir içi için ideal. Sert süspansiyonları sayesinde virajlarda oldukça dengeli.

Volkswagen Golf 4

Efsane kalitesiyle hâlâ popüler. 1.6 litrelik 105 beygirlik motoru güçlü ve dayanıklı. ABS arızası ve tavan döşemesi sarkması kronik sorunları arasında.

Sonuç olarak; 300 bin TL bandındaki bu modeller, hem uzun ömürlü yapıları hem de düşük işletme maliyetleriyle “mantıklı yatırım” arayan sürücüler için hâlâ en güvenilir alternatifler arasında yer alıyor.