300 araştırmacıya burs desteği

Başvuruların 118’i lisans, 85’i yüksek lisans,70’i doktora öğrencisi ve 27’si doktora sonrası çalışma yapan araştırmacılardan oluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.