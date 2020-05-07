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Ekonomi

300 araştırmacıya burs desteği

TÜBİTAK’ın organize ettiği ve Covid-19’un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacıları teşvik etmek amacıyla tarafından duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı’nın (STAR) değerlendirme süreci tamamlandı. Programa yapılan 340 başvurunun 300’ü destek almaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:16:00 -
300 araştırmacıya burs desteği

Başvuruların 118’i lisans, 85’i yüksek lisans,70’i doktora öğrencisi ve 27’si doktora sonrası çalışma yapan araştırmacılardan oluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

 

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