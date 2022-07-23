30 yıl önceki manzaralar hortladı! Bodrum'dan sonra Tarsus'ta su tankerleri
CHP'li belediyelerin yönettiği il ve ilçelerde 30 yıl önceki manzaralar hortladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden sonra Tarsus'ta da vatandaş, su ihtiyacını tankerlerden karşıladı.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Tarsus Belediyesi yazın en sıcak günlerinde vatandaşı susuz bıraktı.
15 gündür su verilemeyen Çokak Mahallesi'nde vatandaşın su ihtiyacı getirilen tankerlerle sağlanmaya çalışıldı. Vatandaşlar MESKİ ekiplerinin iş bilmezliğine isyan etti.
Bodrum'da da aynı manzara!
CHP'li Bodrum Belediyesi de vatandaşlara su rezaleti yaşatmıştı.
Çırkan Mahallesi'nin bazı bölgelerinde arıza nedeniyle bir süredir su kesintisi yaşanması üzerine mahalle muhtarlığı çalışma başlattı.
Muhtarlığa ait su tankeri, su kesintisi nedeniyle Helal Sokak, Alpaslan Türkeş Bulvarı, Emir Sultan Sokak ve Pedasa Caddesi'nde mağdur olan vatandaşlara su dağıtımı yaptı. Ellerinde damacana ve kaplarla tankerden su alan vatandaşlar, 30 yıl önceki Türkiye'yi akıllara getirdi.