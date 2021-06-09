Koronavirüs aşı uygulaması Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen sıralamaya göre aşı oluyor. Aşı randevuları yaş sınırı ve mesleklere göre bir sıralamayla açılıyor. 10 Haziran’dan itibaren 45 yaş üstü, 14 Haziran’dan itibaren ise 40 yaş üstü aşı randevusu alabilecek. Peki, 30 yaş haziran ayında aşı olur mu?

30 yaş üstü ne zaman aşı olur? 30 yaşa aşı randevusu veriliyor mu?

Salgının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşılamada yeni aşamalara gelmesiyle birlikte pek çok kişi 30 yaş üstüne ne zaman sıranın geleceğini merak ediyor. Bu konuda yeni bir açıklama bulunmuyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamalarda haziran sonunda sıranın 20 yaş üstüne kadar geleceğini belirtti. Ay sonuna kadar gelecek aşılarla birlikte sürecin daha da hızlanması bekleniyor.

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