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Spor

30. Uluslararası Alanya Triatlonu, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:05:27 -
30. Uluslararası Alanya Triatlonu, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelendi

ANKARA (AA) - Bu yıl 30. kez düzenlenmesi planlanan Uluslararası Alanya Triatlonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye 2021 yılına ertelendi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle şartların gözden geçirildiği ve Alanya Belediyesi'yle alınan ortak karar ile organizasyonun 1 yıl ertelendiği belirtildi.

Yarışın ertelenmesiyle Alanya Triatlonu içerisinde yer alan ITU Paratriatlon Dünya Kupası ve ulusal organizasyonların, faaliyet takviminden çıkartıldığı aktarıldı.

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