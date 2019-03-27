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30 ülkeden metal ambalaj sektörü İstanbul’da buluştu

Dünya metal ambalaj sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren CanTech International The Grand Tour 2019, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:47
30 ülkeden metal ambalaj sektörü İstanbul’da buluştu

Dünya metal ambalaj sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren CanTech International The Grand Tour 2019, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Türkiye’de ambalaj sektörünün gücüne değinen Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, lokasyonun en önemli avantajlardan birisi olduğunu kaydetti.



Dünyada metal ambalaj sektörünün en önemli yayınlarından olan CanTech Magazine tarafından düzenlenen CanTech International The Grand Tour 2019, 25-27 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. Küresel tedarikçilerden teknik uzmanlara kadar sektörün 250 önemli ismini bir araya getiren konferansta metal ambalaj endüstrisindeki kilit karar vericiler arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesi, network sağlanması ve metal ambalaj üreticilerinin en verimli ve esnek üretim teknolojilerine erişimlerinin sağlanması hedefleniyor.



Tüm dünyadan 250 katılımcının yer aldığı konferansın başlangıcında konuşma yapan Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, katılımcılara firmanın kuruluşu olan 1972 yılından bugüne uzanan serüvenini anlattı. Toplamda 2 bin 600 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Sarıbekir, toplam cironun yüzde 30’dan fazlasının ise ihracattan geldiğinin altını çizdi. Sarıbekir ihracatta bu sene ilk kez 100 milyon dolar barajını geçtiklerini de sözlerine ekledi.



"Türkiye lojistik olarak çok avantajlı"


Sarten’in Türkiye ile birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerini de kapsayan MENA bölgesinin en büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Sarıbekir, "Dünyada ilk 10 metal ambalaj üreticisi, Avrupa’da ise ilk 3 içerisinde yer alıyoruz. Üretimimizin global bazda yüzde 85’ini metal ambalaj, yüzde 15’ini ise plastik ambalajlar oluşturuyor" dedi.



Geçmişten bugüne geçerli olan; kaliteli, hızlı, çevreci ve uygun fiyatlı servis verme misyonlarının sürdürülebilir bir büyüme sağladığını ifade eden Sarıbekir 2020 yılında teneke hammadde kullanımlarının 200 bin tona ulaşacağını da sözlerine ekledi.



Konuşmasında Türkiye’de ambalaj endüstrisinin çok güçlü olduğuna işaret eden Sarıbekir, özellikle lokasyon anlamında büyük bir avantajın olduğunu söyleyerek, "Türkiye’den Avrupa’nın en uç noktası Londra’ya uçakla 3.5 saatte ulaşılabiliyor. ABD’de ise doğudan batıya 7 saatte gidilebilir. Sadece Avrupa değil, Ortadoğu’nun büyük bir bölümüne de tırlarla 1-1.5 gün içinde teslimat yapılabiliyor. Bunun yanında son dönemlerin yükselen pazarı Afrika için de çok farklı ulaşım imkanları var" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:47
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