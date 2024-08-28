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Yerel 30 milyon liralık büyük vurgun! Hayvansever değil parasever!
Yerel

30 milyon liralık büyük vurgun! Hayvansever değil parasever!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 16:41:00 -
30 milyon liralık büyük vurgun! Hayvansever değil parasever!

Silivri'de hayvan barınağı sorumlusu ve ‘Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin MASAK raporu ortaya çıktı. Rapor'da derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 Milyon 777 Bin 21 TL tutarında para girişinin olduğu belirlendi.

Silivri'de hayvan barınağı sorumlusu ve ‘Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin MASAK raporu ortaya çıktı. Rapor'da derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 Milyon 777 Bin 21 TL tutarında para girişinin olduğu belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri’de hayvan derneği kuran şüphelilerin hayvanseverler tarafından yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi.

Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler, MASAK’tan da destek aldı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde 2021-2024 yılları arasında dernek yöneticilerinin bağış toplamaya başladığını, derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğunu saptandı.

MASAK'ın hazırladığı rapora göre bu paranın 30 milyon lirasının bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, dernek yöneticileri ve dernek üye pozisyonundaki kişilerin şahsi hesaplarına geçirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin bağış paralarının bir kısmını kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla aklamaya çalışıldığı da belirlendi.

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