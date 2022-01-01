  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 30 litre kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

30 litre kaçak içki ele geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 20:28:00 -
30 litre kaçak içki ele geçirildi

Zonguldak-Çaycuma'da 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 2 kişinin içki imal ederek ilçede işlettikleri iş yerinde sattıkları bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda şişelere doldurulmuş satışa hazır 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay