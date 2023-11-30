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Tarih 30 Kasım 1988: Abdulbâsıt Abdussamed'in vefatı (Mısırlı tanınmış hâfız ve kâri)
Tarih

30 Kasım 1988: Abdulbâsıt Abdussamed'in vefatı (Mısırlı tanınmış hâfız ve kâri)

Yeniakit Publisher
2023-11-30 07:32:00 -
30 Kasım 1988: Abdulbâsıt Abdussamed'in vefatı (Mısırlı tanınmış hâfız ve kâri)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mısırlı tanınmış hâfız ve kâri Abdulbâsıt Abdussamed'i hayırla yâd ediyoruz.

Abdulbasıt Abdussamed, Mısır’ın güneyindeki Armant şehrinde, 1 Ocak 1927 tarihinde doğdu. 10 yaşında hâfız olmuştur. 1950 yılında dönemin başbakanının isteği üzerine Mısır Radyosu’ndaki yarışmaya katılır ve üstün başarısı ile radyonun resmi okuyucusu olur. 30 yıl kadar Kahire Şafii Camii’nde Kur’an okumuştur. 



1951-1982 yılları arasında Kahire İmam Şâfiî Camii’nde, 1982’den ölümüne kadar da Hüseyin Camii’nde kāri olarak görev yaptı. 1983 yılında parlamento kararıyla kurulan Kur’ân-ı Kerîm Hâfız ve Kārileri Derneği’nin (Nikābetü muhaffizî ve kurrâi’l-Kur’âni’l-Kerîm) başkanlığına getirildi. el-Mekāriü’l-Mısriyye’nin de şeyhi olan Abdülbâsıt Abdüssamed 30 Kasım 1988’de Kahire’de vefat etti.



Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinde Mısır tarzının önde gelen temsilcilerinden biri sayılan ve dünyanın her tarafındaki müslümanların heyecan ve huşû içinde dinledikleri Abdülbâsıt Abdüssamed özellikle tiz sesi ve uzun nefesiyle tanınmıştır. Bir nefeste en yüksek perdeden 45-50 saniye devam eden müstesna okuyuşları hâfızalarda silinmez bir iz bırakmıştır. 



Abdülbâsıt, muhtelif sûre ve âyetler yanında Mısır, Suudi Arabistan ve Kuveyt radyoları için Âsım kıraatinin Hafs rivayeti, Fas radyosu için de Nâfi kıraatinin Verş rivayetiyle tertîl üzere Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını bantlara okumuştur.

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Yorumlar

Çok müstesna

O Kur’an- ı okuyarak dünyaya duyurdu biz de yaşayarak duyurmalıyız! Allah kendisinden razı olsun.

Sibel Demir

Keşke sadece 10 cümle değil, bu muhterem ve değerli rahmetliden biraz daha fazla bahs etseydiniz.
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