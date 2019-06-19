30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var Konya merkezli 30 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki üyelerine "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlılardan 8'i daha yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheliden 8'i daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 35 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Konya merkezli 30 ilde, dün, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 20'si gözaltına alınmıştı.

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