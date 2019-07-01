0553 313 94 23

30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı’nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 01:06
30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı’nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı’nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 01:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li belediye reklam panolarını İmamoğlu'na peşkeş çekti
    1. CHP'li belediye reklam panolarını..
    2. Erdoğan'dan tarihi ayar: Macron'a..
    3. 30 Haziran’da sona eren İmar Barışı 31..
    4. Finlandiya, AB Konseyi Dönem..
    5. İmar barışı için başvuru tarihi uzatıldı
    6. Yüzyılın İhaneti'ne çanak tutan..
    7. Özdere’de dumanların etkilediği iki..
    8. Avrupa'da 'insani' kriz! Göçmenlerin..
    9. 1 ton bamya yola savruldu
    10. Komando birlikleri Suriye’ye sevk..
    11. AFAD, kayıp yaşlı adamı dağlık arazide..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    13. Bolu’dan Kandıra’ya denize gelen 2..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 1 TEMMUZ 2019
    15. Sudan’da halk cuntaya karşı ayaklandı,..
    16. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    17. Asansörde sıkışan Afgan çocuk hayatını..
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda..
    19. Milli SİHA ANKA ilk 10'a girdi!
    20. Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık..
    21. Düğünde kavgaya 2 tutuklama
    22. İstanbul Valiliğinden LGBT yürüyüşüyle..
    23. Evanjelik papaz tecavüzden suçlu..
    24. Makas atan araç ortalığı birbirine..
    25. Futbol: Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası..
    26. ABD ve Kuzey Kore'den 'nükleer..
    27. Golf Masters Turnuvası
    28. Avrupa U21 Şampiyonası’nda kupa..
    29. İstanbul Valiliği'nden açıklama
    30. AB liderleri 'başkanlarını' seçmek..
    19 yaşındaki genç, 1 milyon liralık soruyu açtırdı!
    19 yaşındaki genç, 1 milyon liralık soruyu açtırdı!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    ‘Tribündeki sloganlar iktidarı korkutuyor’ diyen CHP’ye ayar: Kimsenin tribünleri kullanmaya hakkı yok
    ‘Tribündeki sloganlar iktidarı korkutuyor’ diyen CHP’ye ayar: Kimsenin tribünleri kullanmaya hakkı yok
    DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
    DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile duyurdu
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Metin Külünk'ten kritik İstanbul açıklaması: Kandil verdiği desteğin karşılığını istiyor
    Metin Külünk'ten kritik İstanbul açıklaması: Kandil verdiği desteğin karşılığını istiyor
    Adana Büyükşehir Belediyesi kıyıma devam ediyor! “Bu insanlığa sığar mı?”
    Adana Büyükşehir Belediyesi kıyıma devam ediyor! “Bu insanlığa sığar mı?”