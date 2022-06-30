30 Haziran 1997: ANASOL-D Hükümetinin Kurulması

30 Haziran 1997 günü ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP ve DTP’nin desteğiyle CHP’nin de dışarıdan desteğiyle ANASOL-D hükümetini kurdu.

Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kurduğu 54. Hükümeti devirme çalışmasında Refah Partisi'nden fire verdiremeyen cuntacılar, 135 vekilli DYP'yi 98 milletvekiline kadar düşürmüştü.





Artık ülkede darbenin en kesif dönemi başlamıştı. O yaz Türkiye’de çok sıcak geçti. Hükümet kurulurken Demirel bir ortak gibi çalışmıştı.

Dindar insanlar üzerindeki devlet baskısı her geçen gün artıyor, Kur’an Kursları kapatılıyor, başörtülü insanlara aşırı baskılar yapılıyordu. Yüzlerce bayan kamu çalışanı işlerini kaybederken, yüzlerce dindar kamu çalışanı da soruşturma açılarak istifaya zorlanıyordu.





Her ildeki asayiş garnizonda birer “ Asayiş Güvenlik Merkezi “ kuruldu. Sivil otorite askerle birlikte çalışmaya zorlandı. RTÜK, YÖK , TRT ye asker temsilciler atanıyor , kısacası sivil kadrolar askerin denetimine sokuluyor , devlet kadrolarında mürteci , irticacı avına çıkılıyordu.





21 Temmuz 1997 akşamı başlayıp sabah ezanına kadar süren görüşmelerle sekiz yıllık kesintisiz eğitim kanunu çıkarmak iktidar partisi ANAP’a pahalıya patlamıştı. İlk etapta partiden Ali Coşkun, Korkut Özal ve Cemil Çiçek gibi ağır toplar ayrılmıştı.

Başbakan Mesut Yılmaz, “Siyasi hayatıma da mal olsa bu kanunu çıkaracağım” demiş ve bu kanun gerçekten de Mesut Yılmaz’ın siyasi hayatına mal olmuştu.





Uydurma bir yemin metni esas alınarak Kur’an Kurslarına karşı amansız bir kampanya yürütülüyor, irticayı besliyor diye toplumun her kesimine yardıma koşan vakıflar düşman ilan edilip kapattırılıyor, okullara genelgeler eşliğinde subaylar müfettiş olarak gönderiliyor, ülkede tam bir devlet terörü estiriliyordu. İmam Hatiplerin öğrenci sayısı yüzde 75 azalmıştı.





ANASOL-D iktidarının ortaklarının 8.5 saat süren bir toplantısının ardından Ahmet Necdet Sezer de partilerin ortak adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

30 Haziran 2018: İsrail Askerlerinin 135 Filistinliyi Şehit Etmesi

Abluka altındaki Gazze sınırında, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerleri 135 Filistinliyi öldürdü. Gösterilerde 15 binden fazla Filistinli yaralandı.



30 Haziran 2019: Libya’da İsyancı General Hafter’in Sivilleri Vurması

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 6'sı çocuk 53 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.





