30 Ekim verileri açıklandı! Bakan Koca, 'Unutmayın' diyerek uyardı
Sağlık Bakanlığınca 30 Ekim koronavirüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Ekim koronavirüs verileri açıklandı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli."