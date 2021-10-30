30 Ekim verileri açıklandı! Bakan Koca, 'Unutmayın' diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Ekim koronavirüs verileri açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli."