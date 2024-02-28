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Gündem 30 bin Filistinliyi katleden İsrail'den akılalmaz 'Hamas' açıklaması!
Gündem

30 bin Filistinliyi katleden İsrail'den akılalmaz 'Hamas' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 17:27:00 - 2024-02-28 17:36:47
30 bin Filistinliyi katleden İsrail'den akılalmaz 'Hamas' açıklaması!

75 yıllık tarihiyle Gazze'de dünya tarihinde görülmemiş kıyımlara imza atan İsrail'den akılalmaz bir açıklamada geldi. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, 30 bine yaklaşan can kaybının yaşandığı Gazze'de saldırıların Filistin halkına değil Hamas'a karşı olduğunu ileri sürdü.

Gazze'de sivillere yönelik bombardıman devam ederken; İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, insanların aklıyla alay eden bir açıklama yaptı.

30 bin sivil öldürüldü 'Hamas'la savaşıyoruz' dedi

Dünya Siyonist Örgütü'nün (WZO) Acil Durum Konferansı'nda konuşan Hagari, İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye yönelik saldırılarında, kadın ve çocukların aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişinin vahşice katledilmesine rağmen ülkesinin, "Gazze halkına karşı değil, Hamas'a karşı savaştığını" söyledi.

İsrail'in, kıtlık riskiyle karşı karşıya kalan Gazzelileri, güvenli bölge ilan edilen yerde bile öldürmesine karşın Hagari, "Bu savaştaki amacımız, asıl görevimiz rehinelerimizi kurtarmak ama aynı zamanda Gazze vatandaşlarının Hamas'tan arındırılmasını sağlamaktır" dedi.

İsrail ordusunun Refah'ta 1,4 milyon kişiye operasyon düzenleyemeyeceğini belirten Hagari, “İnsanların daha güvenli bir bölgeye hareketini sağlayacağız" dedi.

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