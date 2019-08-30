İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisi açıldı.

Taksim Meydanı'nda kurulan dijital gösterim merkezine yerleştirilen dev ekranlar ile 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan belgesel ve videolar vatandaşlara sunuldu.

Ayrıca Kurtuluş Savaşı dönemine ait silahlar ve Harbiye Askeri Müzesi'nden getirilerek sergilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pelerini de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dijital gösterim merkezini ziyaret eden vatandaşlardan Fatma Doğan, içerideki her şeyi çok beğendiğini belirterek, "Çok etkileyiciydi, gurur duyduk bir kere daha. Aynı duyguları hissettik, yaşadık. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın ama yaşayacaksak da zaferle bitirsin ve böyle hikayeler tekrar yazılsın." dedi.

Dijital gösterim merkezi, 7 gün boyunca 11.00-23.00 saatleri arasında İstanbulluların ziyaretine açık olacak.



