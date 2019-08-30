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30 Ağustos Zafer Turnuvası’nda dostluk kazandı

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü’nde Kayseri’de ve Avanos’ta çalışmalarına devam eden sporcular 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Basketbol Dostluk turnuvasında bir araya geldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:18
30 Ağustos Zafer Turnuvası’nda dostluk kazandı

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü’nde Kayseri’de ve Avanos’ta çalışmalarına devam eden sporcular 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Basketbol Dostluk turnuvasında bir araya geldi.


Saat 10.00’da başlayan maçlarda öncelikle U10, U11 ve U12 takımları sonrasında ise U14 ve U16 takımları karşılaştı. Tüm maçlarda kazanan dostluk ve basketbol oldu. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak,maçlar sonrası yaptığı değerlendirmede “ Sporcularımıza 97 yıl önce yaşanan kurtuluş mücadelesini hatırlatmak ve Anadolu’yu bize vatan yapan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anmak için bir araya geldiğimiz ve düzenlediğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı dostluk maçları son derece zevkli ve eğlenceli mücadelelere sahne oldu.


Avanos’tan gelen birbirinden yetenekli sporcularımız Kayseri’de misafir etme ve performanslarını görme şansımız oldu. Sporcularımızın dostlukları daha da pekişti Antrenmanlarda çalıştıkları hareketleri sahada gösterme şansı buldular. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek.”dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:18
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