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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’de de törenlerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:44
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’de de törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, tebriklerin kabulü ve geçit töreniyle sona erdi. Protokolün tam kadro katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bu yıl da Kuvayi Milliye Meydanı’nda yapıldı. Kutlamalarda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Muharip Gaziler Derneği üyeleri resmigeçitte bulundu.


Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar Valilik Binası’nda tebriklerin kabulüyle devam etti. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir milletvekilleriyle birlikte tebrikleri kabul etti. Valilikteki programın ardından resmigeçit töreni ise Kuvayi Milliye Meydanı’nda yapıldı. Resmi törende Balıkesir halkının bayramı kutlandıktan sonra geçit töreni gerçekleştirildi. Törende askeri öğrenciler, askerler ve Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler yer aldı.


"Zaferin 97’nci yılını onur ve gururla yaşıyoruz"


Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Öğretmen Albay Celal Çınar yaptı. Çınar konuşmasında “Bugün tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığıyla tüm dünyaya örnek olmuş, mazisi kahramanlıklarla dolu yüce Türk milletinin ve kahraman ordumuzun kutsal vatan topraklarını istila ederek milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı tüm imkansızlıklara rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 97’nci yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin neleri başarabileceğini, bağımsızlıkla, onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Bilindiği üzere; Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması koşulları itibariyle Türk vatanının tamamen işgalini hedef alırken 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması da Türk milletinin yok olması anlamına gelen çok ağır koşullar içeriyordu. 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan destansı bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin yokluklara rağmen sahip olduğu tüm imkanları seferber ederek donattığı ve kendi evlatlarıyla kurduğu ordumuz sayesinde 30 Ağustos’ta zaferle taçlanmıştır" dedi.



30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili okunan şiirlerin ardından askerler ve Muharip Gazilerin geçit töreniyle program sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:44
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