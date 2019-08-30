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30 Ağustos Zafer Bayramı Besni’de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:10
30 Ağustos Zafer Bayramı Besni’de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Askerlik Şubesi Başkanlık Vekili Asteğmen Mehmet Nacak tarafından yapıldı.


Asteğmen Nacak, “Bugün asil Türk Milleti ve onun bağrından çıkan, kahraman Türk Ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olan, 30 Ağustos Zaferinin 97’nci yıldönümüdür. Bu zafer, Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde, çelikleşmiş bir milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen, hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin, sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Türk Milletinin mukadderatını belirleyen 30 Ağustos Zaferi, Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasıdır” diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından Besni Kaymakam Vekili Yunus Kızılgüneş, Besni Belediye Başkan Vekili Osman Dutlu ve Besni İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci Kaymakamlık binası önünde tebrikleri kabul etti.


Programa Besni Kaymakam Vekili Yunus Kızılgüneş, Hakim Murat Erol, Savcı Aysun Erol, Besni Belediyesi Başkan Vekili Osman Dutlu, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, İYİ Parti Besni İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, Besni İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Mehmet Nacak, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:10
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