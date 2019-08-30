SAMSUN (İHA) – Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunmayla başladı. Anıta sırasıyla Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Vali Kaymak, valilik şeref defterini imzaladı.

Programlar Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti

Buradaki programın ardından Vali Kaymak, valilik binasında protokol üyelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını kabul etti. Programlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Cumhuriyet Meydanı’ndaki programlar Vali Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir’in halkı selamlaması ile başladı. Daha sonra Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı tarafından bir konuşma gerçekleştirildi. Sonrasında öğrenciler şiirler okudu. Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi ve Canik Belediyesi’nin Türk Halk Müziği konseri ve Halk Oyunlarının ardından programlar tören geçişi ile sona erdi.

Programlara ayrıca, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Üniversitesi

(SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Cayhan, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz ve askeri erkan katıldı.