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Dünya 30 adet F-16 için resmen tarih verdiler
Dünya

30 adet F-16 için resmen tarih verdiler

Yeniakit Publisher
2024-05-28 15:02:00 - 2024-05-28 15:03:51
30 adet F-16 için resmen tarih verdiler

Belçika, bu yıl içinde Ukrayna'ya ilk F-16 savaş uçağı teslimatını yapmayı taahhüt etti. F-16 savaş uçağının sayısı ise 30 olarak belirlendi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zekenskiy, Brüksel'de bir araya gelerek, 10 yıllık işbirliği anlaşmasına imza attı.

DE CROO, F-16 JETLERİ İÇİN TARİH VERDİ

De Croo, ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma halkınızı korumanız için askeri olarak neye ihtiyaç duyuyorsanız ona odaklanıyor. Hava savunması, ağır silahlar, zırhlı araçlar ve elbette F-16'lar." dedi.

"Sene bitmeden ilk uçakları sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan De Croo, aynı zamanda ekonomik toparlanma, yeniden inşa, kritik altyapının restorasyonu alanlarında da destek vereceklerini söyledi.

De Croo, 2028'e kadar 30 adet F-16 sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.
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"DAHA NET ADIMLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Zelenski de "Rusya savaşı genişletmeye ve uzatmaya çalışırken, barışı yakınlaştıracak daha net adımlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bu sene içerisinde ilk F-16'ları kullanmak istediklerini dile getiren Zelenski, haziran ayında Avrupa Birliği'nden (AB) üyelik müzakerelerinin fiilen başlaması kararını vermesini beklediğini aktardı.

Zelenski, Belçika ile 10 yıllık anlaşma yaptıklarını ayrıca bu ülkenin yaklaşık 1 milyar avro finansal taahhütte bulunduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belçikalı muhataplarıyla AB'nin dondurduğu Rus varlıklarından elde edilen 1,7 milyar avroluk geliri kullanmalarıyla ilgili de görüşmeler yaptığını kaydetti.

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