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Gündem 3 yıllık çalışmada sona gelindi! Alfabeyi değiştirdiler
Gündem

3 yıllık çalışmada sona gelindi! Alfabeyi değiştirdiler

2017 yılından beri Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmek için çalışmalar yürütülen Kazakistan'da sona gelindi. Kazakistan, 31 harften oluşan yeni Latin alfabesini tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:13:00 -
3 yıllık çalışmada sona gelindi! Alfabeyi değiştirdiler

Kazakistan’da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2017 yılında ülke çapında kullanılan Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme hamlesinin ardından ülkenin yeni Latin Alfabesi, Başbakan Askar Mamin’in başkanlık ettiği Ulusal Komisyon toplantısında tanıtıldı.

Kazakistan, 2017’den bu yana devam eden Latin Alfabesi çalışmalarında önemli bir adım atmıştı. Bugün gerçekleşen yeni alfabeye ilişkin Ulusal Komisyon toplantısında Kazakistanlı uzmanlar tarafından hazırlanan yeni Latin Alfabesi tanıtıldı.

42 harften oluşan ve yaklaşık 80 yıldır kullanılan Kazakça Kiril alfabesini bırakan ülke Latin alfabesine geçişle birlikte 32 harf kullanacak.

Ülke ambleminden ders kitaplarına yeni alfabeyi her alanda uygulamaya geçiren Kazakistan’da, tüm resmi sürecin 2025’e kadar tamamlanması planlanıyor.

Kazakistan’da 1929-1940 yılları arasında Latin alfabesi kullanılmış daha sonra ise yeniden Kiril alfabesine dönülmüştü.

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Yorumlar

Durmud

Bizdeki cahillerde, Arap alfabelerine geçiş özlemindeler.
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