3 yıldır izini kaybettirmişti! Kilerde yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır aranan firari bir suçlu, jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı kilerde bulundu.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, 3 yıldır firari konumda olan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapise cezası bulunan şüphelinin Muammer Aksoy Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yapılan araştırma ve incelemelerde, yaklaşık 3 yıldır aranan firari şahsın damadının evinde gizlendiği ve evin kiler bölümünde saklanarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şahsın bu süreçte uzun süre farklı kimlik bilgileri kullanarak yaşamını sürdürdüğü de tespit edildi. Hakkında, nitelikli hırsızlık, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, yapılan aramada kiler odasında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.