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3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, kıskıvrak yakalandı

Kilis'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan zanlı, Osmaniye'de yakalandı.

18 Haziran 2019 Salı 11:42
3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, kıskıvrak yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturması kapsamında yaklaşık 3 yıldır aranan F.S, Osmaniye'de düzenlenen operasyonla saklandığı örgüt evinde gözaltına alındı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlının, Kilis Belediyesinde görev yaptığı sırada meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:42
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. FETÖ operasyonu
  4. Firari FETÖ'cü
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  6. Terörle Mücadele

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