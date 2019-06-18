3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, kıskıvrak yakalandı
Kilis'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan zanlı, Osmaniye'de yakalandı.18 Haziran 2019 Salı 11:42
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturması kapsamında yaklaşık 3 yıldır aranan F.S, Osmaniye'de düzenlenen operasyonla saklandığı örgüt evinde gözaltına alındı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlının, Kilis Belediyesinde görev yaptığı sırada meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
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