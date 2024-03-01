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Ekonomi 3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı
Ekonomi

3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-01 14:33:00 -
3 yılda yaklaşık 10 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 3 yılda, Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi (ÖTA) üzerinden hurdaya ayrılan 9 bin 836 araç, çevre lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

Ömrünü tamamlamış araçlar, geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler nedeniyle ekonomik birer değer olma özelliği taşıyor. ÖTA sisteminde yer alan çevre lisanslı tesisler tarafından Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında 2021’de 3 bin 100, 2022’de 2 bin 636, 2023’te ise 4 bin 100 adet olmak üzere toplam 9 bin 836 M1 veya N1 sınıfı araç, toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

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