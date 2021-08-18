3 yıl ömür biçilen yerli uydu 10 yıldır gözlem yapıyor

RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusu olarak dikkat çekiyor.

Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olma özelliğine sahip.

2011'de fırlatılmıştı

Rusya'dan 17 Ağustos 2011'de fırlatılan ve hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabilen RASAT, 93 kilogram ağırlığında ve dünyanın çevresini 98 dakikada turluyor.

RASAT'ın aldığı görüntüler 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı konumsal çözünürlükte olurken, her bir çerçeve görüntüsü 30 kilometreye 30 kilometre boyutlarında bulunuyor. Uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar da şerit görüntü alınabiliyor.

Yörüngedeki 10. yılı

Yörüngedeki 10. yılını tamamlayan RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti.

Yaklaşık 700 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede görev yapan RASAT'tan gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY'da bulunan yer istasyonuna indiriliyor.

İstasyonda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra görüntüler ilk yerli uydu görüntü portalı olan GEZGİN'e yükleniyor. RASAT'ın elde ettiği görüntülere, www.gezgin.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ulaşılabiliyor.

Görüntüler, birçok alanda kullanılıyor

GEZGİN'den ücretsiz olarak elde edilen görüntüler, denizlerde petrol sızıntılarının belirlenmesi, kentsel gelişimin izlenmesi, arazi kullanımı, tarım, barajlardaki su seviyelerinin takibi, şehir planlama ve haritalama gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

Tasarım ömrü 3 yıl olarak hesaplanmıştı

Tasarım ömrü 3 yıl olarak öngörülen ve 700 kilometre irtifada başarıyla görev yapan RASAT, yörüngedeki 10. yılını tamamlayarak ne kadar başarılı bir proje olduğunu bir kez daha gösterdi.

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin gayretleriyle RASAT'ın tasarlanarak test edildiğini ve üretildiğini belirterek, "Tasarım ömrünü 3 yıl olarak planlamıştık, 10 yıldır başarıyla görevine devam ediyor. Dünyanın her noktasından kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen böyle bir uyduya sahip olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.