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Teknoloji 3 yıl boyunca hattını değiştirmeyene bedava iPhone verilecek!
Teknoloji

3 yıl boyunca hattını değiştirmeyene bedava iPhone verilecek!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 09:24:00 -
3 yıl boyunca hattını değiştirmeyene bedava iPhone verilecek!

Operatör devinden herkesi sevindiren kampanya başlatıldı. Bu kapsamda 3 yıl boyunca hattını değiştirmeyene bedava iPhone verilecek.

Apple'ın en yeni akıllı telefonu iPhone 15, mobil cihazlar arasında en güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bu cihaza sahip olabilmek için en az 58 bin TL ödemeniz gerekiyor. ABD'de ise iPhone 15'in başlangıç fiyatı 799 dolar olarak satılıyor.

ABD'nin önde gelen telefon operatörlerinden Verizon, kullanıcılara cazip bir fırsat sunarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, belirli bir sınırsız veri planıyla üç yıllık taahhüt veren yeni ve mevcut müşterilere ücretsiz iPhone edinme şansı veriyor.

Verizon’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu kampanya kapsamında iPhone 15 Pro gibi üst düzey modellerin yanı sıra iPhone 14, iPhone 13 ve iPhone SE gibi daha uygun fiyatlı modeller de sunuluyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ HALE GELECEK

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Verizon’un sınırsız veri planlarından birine abone olup bu planı 36 ay boyunca sürdürmeleri gerekiyor. iPhone’un bedeli, her ay faturalara yansıtılan kredi ile karşılanacak ve bu, cihazın üç yıl içinde tamamen ücretsiz hale gelmesini sağlayacak.
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