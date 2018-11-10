THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

3 yaşına geldiyse ve hala konuşmuyorsa…

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Konuşma Terapisti uzman psikolog Leyla Arslan, konuşma bozukluklarını konuşmanın gelişmesinde, akıcılığında, seslendirmede, gramer yapısında ve konuşma organlarının yapısından kaynaklanan konuşma kusurları olarak tanımlıyor. Arslan, bozukluğun nörolojik olabildiği gibi fizyolojik bazı sorunlardan dolayı da ortaya çıkabileceğini belirtti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:38
3 yaşına geldiyse ve hala konuşmuyorsa…

Gelişimin tam ve zamanında olabilmesi için çocuğun önce işitmesi, yeterince sözlü konuşma duyması ve söz üretebilmesi gerektiğine dikkat çeken Arslan, konuşma bozukluklarının çeşitlilik gösterdiğini, sınıflandırmanın nörolojik ve fizyolojik açıdan da yapılabileceğini sözlerine ekledi. Arslan, konuşma bozukluklarının kişilerde farklı şekillerde gecikmiş konuşma, artikülasyon bozukluğu, özgün konuşma ve kekemelik olarak baş gösterdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

GECİKMİŞ KONUŞMA

Kişinin kendisinden beklenen yaşa uygun dili kullanamaması. Konuşma gelişimi 2, 5 yaşında tamamlanmış olmalıdır. Eğer bir çocuk 3 yaşına geldiği halde hala konuşamıyorsa bu durum gecikmiş konuşma olarak adlandırılabilir. Bir çocuk 2 yaşında eğer tek tek sözcük kullanamıyorsa ebeveyn durumdan şüphelenmeli. Bir konuşma gecikmesi söz konusu olabilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU

Bir diğer konuşma bozukluğunun artikülasyon olduğunu ifade eden Arslan bu bozukluğun sözlü sembolleri doğru kullanamama ve ses üretememekle ilgili olduğunu belirterek “Çocuk bazı sesleri birbiri yerine de kullanabiliyor. Buna ses ritim bozukluğu diyoruz. Örneğin ‘ R ‘ yerine çocuk ‘ Y ‘ sesini kullanabiliyor. Bu duruma artikülasyon, fonolojik bozukluk diyoruz. ‘dedi.

ÖZGÜN KONUŞMA BOZUKLUĞU

Özgün konuşma bozukluğuna ilişkin ise uzman psikolog Leyla Arslan, şunları söyledi: “Bazı çocuklarda dilin gramer yapısıyla ilgili sorunlar olabilir. Cümle yerine sözcük kullanır çocuk. Sözcükleri arka arkaya kullanır ve bu sözcükleri tekrar eder. Cümle içinde sözcük atlamaları yapar. Harfleri karışık kullanırlar. Kendine özgü kusurlar olarak görülür. Bu gruba özgün konuşma bozukluğu diyoruz.’

 Kekemeliğin de bir konuşma bozukluğu olduğunu dile getiren Arslan, konuşma ritmi ve akıcılıkla ilgili bir bozukluk olduğunu, kişilerde kararsız kalma, uzatma, hece tekrarları, duraklama şeklinde görülebildiğini belirtti. Her çocuk iki ay gelişimsel olarak kekeleyebilir diyen Arslan bu davranışın kesinlikle pekiştirilmemesi gerektiğini aksi halde 2 aydan fazla sürmesi halinde durumun alışkanlığı dönme riskinin olduğunu ifade etti.

BOZUKLUK KENDİ KENDİNE DÜZELMİYOR!

Çocuk eğer konuşurken bazı sesleri yanlış çıkarıyor ve bu durum 5 yaşını geçtiyse çocukta öğrenme güçlüğü riskinin söz konusu olduğuna dikkat çeken Arslan, ebeveynlerin bu durumda duyarsız kalmaması gerektiğini hatırlattı. Her ses için yapılması gereken konuşma egzersizlerinin olduğunu kaydeden Arslan bu noktada dil ve konuşma terapistinden destek alınması gerektiğini söyledi.

KONUŞMA BOZUKLUĞU SOSYAL FOBİYE DÖNEBİLİYOR!

Konuşma bozukluğu yaşayan çocuklar zihinsel yönde kusur göstermemelerine rağmen çekingen kişilik sergileyebildikleri konusunda da uyarılarda bulunan uzman psikolog Leyla Arslan, sorun yaşayan kişilerde konuşma kaygısı, ileride sosyal fobi ve okul fobisinin olabileceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:38
  1. çocuk gelişimi
  2. gelişim geriliği
  3. Konuşma bozukluğu
  4. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    1. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    2. KPSS 2019 başvuruları ne zaman?
    3. NASA'dan korkutan uyarı! Eğer Dünya'ya..
    4. ABD'den Cemal Kaşıkçı hamlesi!..
    5. Ağabeyini öldüreni bıçakladı
    6. Böyle trafik cezası görülmedi kamyona...
    7. Şanlıurfa'da 5 bin 706 kuşlu yarışma
    8. Şanlıurfa'da önce eşini sonra kendini..
    9. Bakan Murat Kurum ile vatandaş..
    10. Kayıp alzheimer hastası ölü bulundu
    11. Afyonkarahisar'da öğrenci yakınları,..
    12. TÜYAP Kitap Fuarı, 37. kez kapılarını..
    13. 80 bin TL değerindeki altınları..
    14. Şemdinli şehidi Daş'ın acı haberi..
    15. Beşiktaş'tan Gomez bombası!
    16. İstanbul Tuzla'da korkutan gemi yangını
    17. Apple, işin tadını kaçırdı, görülmemiş..
    18. Berat Albayrak'tan şehitlerimiz için..
    19. Hatayspor ikinci yarıda güldü! 2-1
    20. Binlerce çocuğun umudunu çalan..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti