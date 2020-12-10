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Aktüel 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yarın başlıyor
Aktüel

3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yarın başlıyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde 47 kısa ve 3 uzun metraj film sinemaseverlerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:18:03 -
3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Bu yıl Yunus Emre anısına 3.'sü düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali yarın başlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında, dünyanın dört bir yanından, film sanatına ve kültür hayatına katkısı yüksek olan filmler seyirciyle buluşacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 11-13 Aralık'ta online olarak gerçekleştirilecek ve 47 kısa film ile 3 uzun metraj filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Kısa filmler "Yarışma", "Panorama" ve "Kırk Yıllık Hatır" seçkilerinde, uzun metraj "See Factory Sarajevo Mon Amour", "Hurmalar Büyüdüğü Vakit" ve "Holy Boom" da özel gösterimde "www.dostlukfilmfestivali.com" adresinden üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Beş ödülün sahiplerini bulacağı ödül töreninin ise 14 Aralık'ta Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılması planlanıyor.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile jüri üyeleri Vedat Özdemir ve İrem Altuğ'un da katılımı bekleniyor.

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