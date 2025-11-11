3 ülkeyle yeni savunma hattı kurdu hava üstünlüğü sağladı! Türkiye savunma ortağı

ABD merkezli Atlantic Council, Türkiye’nin Birleşik Krallık’tan 20 adet Eurofighter Typhoon alımını mercek altına aldı.

Analizde, 10,7 milyar dolarlık paketin “askerinin ötesinde jeopolitik etkiler” taşıdığı ve 2017’den bu yana Eurofighter için ilk yeni ihracat siparişi olduğu kaydı yer aldı. Türkiye–İngiltere savunma hattı bu anlaşmayla öne çıktı.

TÜRKİYE, NATO'DA HAVA CAYDIRICILIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye’nin NATO içindeki savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurgulayan yazar, ""Bu adım, Ankara’nın F-16V modernizasyonunda yaşadığı tıkanıklığı aşmak ve F-35 programına geri dönüşte ABD ile yaşadığı zorluklara karşı alternatif geliştirmek için attığı stratejik bir hamledir" dedi.

Raporda, İngiltere’nin savunma devi BAE Systems’in üretim sürecini yöneteceği, anlaşmanın Birleşik Krallık genelinde 20 bin yeni istihdam oluşturmasının beklendiğine de değinildi.

"Ankara, bu adımla hem hava kuvvetlerini modernize ediyor hem de NATO içi iş birliğini güçlendiriyor. Türkiye artık sadece bir alıcı değil, savunma ortağı konumuna ilerliyor"

Eurofighter paketinin, Meteor ve Brimstone füzeleriyle donatılacağı, Türkiye’nin bu sayede hava caydırıcılığını “üst seviyeye taşıyacağı” hatırlatıldı.

"TÜRKİYE KENDİ MÜHİMMATINI ENTEGRE EDEBİLECEK"

Atlantic Council analizine göre, Türkiye bu anlaşmayla sadece savaş uçağı değil, aynı zamanda operasyonel özgürlük de kazanıyor.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, Eurofighter konsorsiyumundan kendi yerli mühimmat sistemlerini sertifikalandırmasını isteyecek. Bu, Ankara’ya Avrupa silah sistemlerine aşırı bağımlı olmadan operasyonel planlama yapma özgürlüğü sağlayacak."

Kuruluş, Türkiye’nin güçlü bir ulusal mühimmat portföyü geliştirme sürecinde olduğuna dikkat çekerek, bu kabiliyetin uzun süreli çatışmalarda kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

KÖRFEZ PLANI: TÜRKİYE, KATAR VE UMMAN'LA MASADA

Atlantic Council, Ankara’nın teslimat süreci başlamadan önce Katar ve Umman’daki Eurofighter Typhoon havuzlarına yönelerek geçici bir çözüm aradığını aktardı.

"Türkiye, Katar’ın Tranche-3A radar donanımlı Typhoon filosundan 12 uçağı satın almayı planlıyor. Bu, Türk pilotlarının ve bakım ekiplerinin Eurofighter konusunda erken deneyim kazanmasını sağlayacak" denildi.

Bu hamlenin, İngiliz Tranche-4 teslimatları başlamadan önce Türkiye’yi “Eurofighter uçuran bir NATO kolu” haline getireceği yorumu yapıldı.

"TÜRKİYE İÇİN EUROFİGHTER BİR KÖPRÜ"

Analizde en dikkat çeken cümlelerden biri şu oldu:

"Eurofighter, Türkiye için beşinci nesil bir soruna dördüncü nesil bir cevap."

Atlantic Council’e göre, Eurofighter anlaşması Türkiye’nin yerli KAAN savaş uçağı projesine geçişte önemli bir köprü oluşturacak.

“Bu anlaşma, Türk-İngiliz savunma iş birliğini kalıcı hale getiriyor ve Türkiye’ye KAAN’ın geliştirilmesinde teknik zemin sağlıyor” ifadeleri kullanıldı.

“MÜMKÜN OLAN EN İYİSİ DEĞİL, MEVCUT KOŞULLARDA EN DOĞRU ADIM”

Raporda, Türkiye’nin Eurofighter hamlesinin, ABD ile yaşadığı silah tedarik sıkıntılarına karşı “pratik bir ara çözüm” olarak görüldüğü ifade edildi

“Bu Türkiye için tam bir çözüm değil ama zaman baskısı altında en uygulanabilir seçenek.

Türkiye’nin hava gücüne NATO standartlarında anında destek sağlayacak” değerlendirmesini yapan yazar, Türkiye’nin bu adımıyla ABD merkezli silah pazarlarına alternatif geliştirdiğini ve Avrupa savunma endüstrisiyle yeni bir köprü kurduğunu yazdı.

"Eurofighter anlaşması, Türkiye’nin sadece askeri değil, diplomatik alanda da elini güçlendirecek. Bu hamle, bir sigorta poliçesi gibi Ankara’ya stratejik esneklik kazandırıyor"