3 ülkeden Türkiye karşıtı adım! Her konuda anlaştılar

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanı Charalambos Petrides, üç ülke arasındaki askeri işbirliğinin yoğunlaştırılmasını öngören bir anlaşmaya vardı. Anlaşmanın Türkiye'ye karşı bir adım olarak imzaladığı ifade ediliyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir araya gelen üç bakan, bu işbirliğinin ülkelerindeki silahlı kuvvetleri daha hazırlıklı bir durumda tutacağını, daha fazla iş fırsatı yaratmaya yardımcı olacağını ve gerilimlerle dolu bir bölgede güvenliği artıracağını vurguladı.

Times of Israel gazetesine göre Gantz, “Savunma yeteneklerimizi geliştirmek ve üç ülkenin ekonomilerine binlerce iş fırsatı sağlamak için endüstriyel işbirliğini büyük ölçekte geliştirme konusunda anlaşmaya varıldı” dedi.

Yunan Bakan Panagiotopoulos ise, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi silahlı kuvvetlerinin, ortak eğitim programları, istihbarat paylaşımı ve siber güvenlik yoluyla birlikte daha verimli çalışacağını söyledi.

Panagiotopoulos ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden mevkidaşı Charalambos Petrides, üç ülkenin ortaklığını, Doğu Akdeniz’deki varlığı ile bölgesel istikrarın sağlanması için özel önem taşıyan ABD gibi diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletmek istediklerini belirtti.