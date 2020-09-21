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Gündem 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:51:00 -
3 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sızma girişimi yapan ve taciz ateşi açan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı’nca duyuruldu.

Yapılan açıklamada “Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!” ifadelerine yer verildi.

Bugün sabah saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde de eylem hazırlığında bulunan 2 terörist, nokta atışı bir hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti.

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