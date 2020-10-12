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Dünya 3 tane art arda! Ermenistan'a bir darbe daha
Dünya

3 tane art arda! Ermenistan'a bir darbe daha

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:28:00 -
3 tane art arda! Ermenistan'a bir darbe daha

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu gece Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz yönünde düşman güçlerine ait iki adet insansız hava aracı imha edildi. Ağdam bölgesi yönünde de bir başka İHA vuruldu.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül tarihinde tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginlikten sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin bakanları Moskova’ya gitmişti.

Rusya'da 9 Ekim tarihinde başlayan görüşme sonucunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes kararına rağmen Ermenistan'ın alçak saldırılarının ardından bölgede çatışmalar tekrar başladı.

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