3 şehrimizde hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası

Adana, Mersin ve Hatay'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında programlar gerçekleştirildi.

Kampanya çerçevesinde Adana Adliyesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi ve Adana Bölge İdare Mahkemesinde törenle stant kurularak bağış kabul edilmeye başlandı.

Törene Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atilla Rahimi, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak ile ceza infaz kurumları müdürleri, kurum öğretmenleri, infaz koruma memurları ile adliye personeli katıldı.

16 Haziran'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında il ve ilçe merkezlerinde de uygun görülen yerlere stant kurulacak.

Mersin

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kullanımına sunulmak üzere kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, kampanya dolayısıyla adliyede düzenlenen programda, "Kitap bağışı kampanyasının, hükümlü ve tutukluların kişisel gelişimleri ve cezalarının infazından sonra topluma uyum süreçlerine olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kampanyaya tüm kurumların ve vatandaşların destek olmasını beklediklerini aktaran Öztoprak, projeye öncülük eden kurumlara teşekkür etti.

Programa, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da katıldı.

Hatay

Hatay'da da Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman, Hatay Adalet Sarayı'nda kurulan kitap bağış standının açılışını yaptı. Kampanyanın ilk kitap bağışını Başsavcı Ataman ve Akman gerçekleştirdi.

Standa hakim ve savcılar olmak üzere adliye ile ceza infaz kurumu personelleri de kitap bağışında bulundu.

Toplanacak olan kitaplar, cezaevlerindeki kütüphanelere gönderilecek.