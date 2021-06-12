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Gündem 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Gündem

3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 12:29:00 -
3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

 Yeni Akit  Ankara 

Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde;

- 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 2 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 2 adet RPG-7 roketatar,

- 1 adet Doçka makineli tüfek,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği,

- 35 adet el bombası,

- 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- 1 adet termal kamera,

- 1 adet Laptop bilgisayar,

- keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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