3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.
Yeni Akit Ankara
Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde;
- 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- 2 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 2 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet Doçka makineli tüfek,
- 1 adet M-16 piyade tüfeği,
- 35 adet el bombası,
- 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
- 1 adet termal kamera,
- 1 adet Laptop bilgisayar,
- keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildi.