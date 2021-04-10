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Aktüel 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü
Aktüel

3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 12:19:00 -
3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır içinde ve sınır dışında terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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