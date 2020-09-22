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Gündem 3 PKK’lı, komandolarca 2 PKK/YPG’li ise hava harekatıyla yok edildi
Gündem

3 PKK’lı, komandolarca 2 PKK/YPG’li ise hava harekatıyla yok edildi

Dün Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK’lı terörist, komandolar tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ise hava harekatıyla imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:05:00 -
3 PKK’lı, komandolarca 2 PKK/YPG’li ise hava harekatıyla yok edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama “Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 terörist komandolar tarafından, Avaşin’de eylem hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG’li terörist ise hava harekatıyla imha edildi” denildi. Hatay'da 22 Ağustos'ta Yıldırım-5 operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristin ise gri listede aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı ise Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan’ın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

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