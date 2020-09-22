3 PKK’lı, komandolarca 2 PKK/YPG’li ise hava harekatıyla yok edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama “Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 terörist komandolar tarafından, Avaşin’de eylem hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG’li terörist ise hava harekatıyla imha edildi” denildi. Hatay'da 22 Ağustos'ta Yıldırım-5 operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristin ise gri listede aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı ise Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan’ın ölü ele geçirildiğini duyurdu.